Про 23 бої на Харківщині повідомив Генштаб, РФ скинула авіабомбу на Ківшарівку
Вранці 30 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що найважче протягом минулої доби було на Куп’янському напрямку.
Там українські захисники відбили 14 атак ворога біля Піщаного, Колісниківки, Новоплатонівки, Нової Кругляківки, Глушківки та Петропавлівки.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися дев’ять разів. Бої йшли в районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Приліпки.
Також, за інформацією відомства, росіяни скинули авіабомбу на Ківшарівку.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 271 бойове зіткнення. Вчора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе“, – пишуть у ГШ.
Втрати росіян такі:
