О 23 боях на Харьковщине сообщил Генштаб, РФ сбросила авиабомбу на Ковшаровку

Утром 30 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что тяжелее всего в течение минувших суток было на Купянском направлении.

Там украинские защитники отбили 14 атак врага возле Песчаного, Колесниковки, Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться девять раз. Бои шли в районе Волчанска, Волчанских Хуторов и Прилипки.

Также, по информации ведомства, россияне сбросили авиабомбу на Ковшаровку.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 271 боевое столкновение. Вчера противник нанес три ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет и сбросил 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 3813 обстрелов, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4033 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери россиян следующие: