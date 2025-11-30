Live

О 23 боях на Харьковщине сообщил Генштаб, РФ сбросила авиабомбу на Ковшаровку

Украина 08:17   30.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
О 23 боях на Харьковщине сообщил Генштаб, РФ сбросила авиабомбу на Ковшаровку

Утром 30 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что тяжелее всего в течение минувших суток было на Купянском направлении. 

Там украинские защитники отбили 14 атак врага возле Песчаного, Колесниковки, Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться девять раз. Бои шли в районе Волчанска, Волчанских Хуторов и Прилипки.

Также, по информации ведомства, россияне сбросили авиабомбу на Ковшаровку.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 271 боевое столкновение. Вчера противник нанес три ракетных и 40 авиационных ударов, применил 38 ракет и сбросил 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 3813 обстрелов, в том числе 59 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4033 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери россиян следующие:

Читайте также: РФ захватила Боровскую Андреевку и продвинулась на Купянщине? Ответ ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
29.11.2025, 11:55
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
29.11.2025, 22:33
Ночью до 2 мороза. Прогноз погоды на 30 ноября в Харькове и области
Ночью до 2 мороза. Прогноз погоды на 30 ноября в Харькове и области
29.11.2025, 20:33
Россияне продвинулись в Волчанске, атакуют Великий Бурлук: в чем замысел
Россияне продвинулись в Волчанске, атакуют Великий Бурлук: в чем замысел
29.11.2025, 22:03
Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики
Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики
29.11.2025, 23:07
Синегубов: РФ атаковала пять населенных пунктов области, четверо пострадавших
Синегубов: РФ атаковала пять населенных пунктов области, четверо пострадавших
30.11.2025, 08:45

Новости по теме:

26.11.2025
Ночью россияне ударили по пригороду Харькова – Синегубов
09.11.2025
Генштаб сообщил, где пытались прорваться россияне на Харьковщине
07.11.2025
Больше двух десятков штурмов РФ отбили украинские защитники – Генштаб
07.11.2025
ISW: второй день подряд оккупанты продвигаются в Волчанске
31.10.2025
Сложнее было на Купянском направлении – как прошли сутки на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «О 23 боях на Харьковщине сообщил Генштаб, РФ сбросила авиабомбу на Ковшаровку», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2025 в 08:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что тяжелее всего в течение минувших суток было на Купянском направлении. ".