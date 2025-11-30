На Купянском – затишье, что на Южно-Слобожанском направлении: данные Генштаба

По состоянию на 16:00, по информации Генштаба, на Купянском направлении противник не атаковал.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили один штурм возле Волчанска.

Напомним, утром 30 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что тяжелее всего в течение минувших суток было на Купянском направлении. Там украинские защитники отбили 14 атак врага возле Песчаного, Колесниковки, Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться девять раз. Бои шли в районе Волчанска, Волчанских Хуторов и Прилипки. Также, по информации ведомства, россияне сбросили авиабомбу на Ковшаровку.