На Купянском – затишье, что на Южно-Слобожанском направлении: данные Генштаба
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
По состоянию на 16:00, по информации Генштаба, на Купянском направлении противник не атаковал.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили один штурм возле Волчанска.
Напомним, утром 30 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что тяжелее всего в течение минувших суток было на Купянском направлении. Там украинские защитники отбили 14 атак врага возле Песчаного, Колесниковки, Новоплатоновки, Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться девять раз. Бои шли в районе Волчанска, Волчанских Хуторов и Прилипки. Также, по информации ведомства, россияне сбросили авиабомбу на Ковшаровку.
Читайте также: Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
30 ноября 2025 в 16:22