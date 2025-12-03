Через обстріли частина Лозівської громади залишилася без світла (доповнено)

Вранці 3 грудня мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що частина мешканців громади наразі без електропостачання.

Доповнено о 10:18. Внаслідок атак ворога на енергооб’єкти на ранок додатково знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

10:08. Через російські обстріли частина Лозівської громади залишилася без світла, уточнив міський голова. Енергетики вже розпочали відновлення зруйнованого. Також, нагадав Зеленський, у громаді відкриті пункти незламності.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що тривогу в Харкові та області оголосили о 21:56. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що загроза виникла одразу для трьох областей – Харківської, Сумської та Донецької. Росіяни запустили безпілотники із Бєлгородської області. Після опівночі ворог почав атакувати балістичною зброєю, повідомили українські захисники. Після чого для Харківщини знову виникла загроза ударів БпЛА. Відбій повітряної тривоги дали о 00:50. Хоча до ранку її не оголошували, СОУ інформували про нові можливі удари по регіону. Так, о 04:10 для прифронтових областей виникла загроза обстрілу з авіації. А о 05:35 на область знову полетіли безпілотники. О 09:48 у Повітряних силах попередили, що БпЛА летять на Лозівський район Харківської області.