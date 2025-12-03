Из-за обстрелов часть Лозовской громады осталась без света (дополнено)
Утром 3 декабря мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что часть жителей громады на данный момент без электроснабжения.
Дополнено в 10:18. В результате атак врага на энергообъекты на утро дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей на Харьковщине. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
10:08. Из-за российских обстрелов часть Лозовской громады осталась без света, уточнил городской голова. Энергетики уже приступили к восстановлению разрушенного. Также, напомнил Зеленский, в громаде открыты пункты несокрушимости.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что тревогу в Харькове и области объявили в 21:56. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что угроза возникла сразу для трех областей – Харьковской, Сумской и Донецкой. Россияне запустили беспилотники с Белгородской области. После полуночи враг начал атаковать баллистическим оружием, сообщили украинские защитники. После чего для Харьковщины вновь возникла угроза ударов БпЛА. Отбой воздушной тревоги дали в 00:50. Хотя до утра ее не возобновляли, СОУ информировали о новых возможных ударах по региону. Так, в 04:10 для прифронтовых областей возникла угроза обстрела из авиации. А в 05:35 на область вновь полетели беспилотники. В 09:48 в Воздушных силах предупредили, что БпЛА летят на Лозовской район Харьковской области.
