Из-за обстрелов часть Лозовской громады осталась без света (дополнено)

Общество 10:18   03.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 3 декабря мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что часть жителей громады на данный момент без электроснабжения. 

Дополнено в 10:18. В результате атак врага на энергообъекты на утро дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей на Харьковщине. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

10:08. Из-за российских обстрелов часть Лозовской громады осталась без света, уточнил городской голова. Энергетики уже приступили к восстановлению разрушенного. Также, напомнил Зеленский, в громаде открыты пункты несокрушимости.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что тревогу в Харькове и области объявили в 21:56. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что угроза возникла сразу для трех областей – Харьковской, Сумской и Донецкой. Россияне запустили беспилотники с Белгородской области. После полуночи враг начал атаковать баллистическим оружием, сообщили украинские защитники. После чего для Харьковщины вновь возникла угроза ударов БпЛА. Отбой воздушной тревоги дали в 00:50. Хотя до утра ее не возобновляли, СОУ информировали о новых возможных ударах по региону. Так, в 04:10 для прифронтовых областей возникла угроза обстрела из авиации. А в 05:35 на область вновь полетели беспилотники. В 09:48 в Воздушных силах предупредили, что БпЛА летят на Лозовской район Харьковской области.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
03.12.2025, 10:18

