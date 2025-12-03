Новости Харькова – главное за 3 декабря: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Летели БпЛА и баллистика: чем враг атаковал ночью Харьковщину

Тревогу в Харькове и области объявили в 21:56. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что угроза возникла сразу для трех областей – Харьковской, Сумской и Донецкой. Россияне запустили беспилотники с Белгородской области.

После полуночи враг начал атаковать баллистическим оружием, сообщили украинские защитники. После чего для Харьковщины вновь возникла угроза ударов БпЛА.

Отбой воздушной тревоги дали в 00:50. Хотя до утра ее не возобновляли, СОУ информировали о новых возможных ударах по региону. Так, в 04:10 для прифронтовых областей возникла угроза обстрела из авиации.

А в 05:35 на область вновь полетели беспилотники.