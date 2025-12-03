Live

Новости Харькова – главное за 3 декабря: как прошла ночь

Украина 07:27   03.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 3 декабря: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Летели БпЛА и баллистика: чем враг атаковал ночью Харьковщину

Тревогу в Харькове и области объявили в 21:56. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что угроза возникла сразу для трех областей – Харьковской, Сумской и Донецкой. Россияне запустили беспилотники с Белгородской области.

После полуночи враг начал атаковать баллистическим оружием, сообщили украинские защитники. После чего для Харьковщины вновь возникла угроза ударов БпЛА.

Отбой воздушной тревоги дали в 00:50. Хотя до утра ее не возобновляли, СОУ информировали о новых возможных ударах по региону. Так, в 04:10 для прифронтовых областей возникла угроза обстрела из авиации.

А в 05:35 на область вновь полетели беспилотники.

Читайте также: Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
02.12.2025, 20:45
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
02.12.2025, 21:39
Морось и туман. Прогноз погоды на 3 декабря в Харькове и области
Морось и туман. Прогноз погоды на 3 декабря в Харькове и области
02.12.2025, 20:14
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
02.12.2025, 22:15
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
«Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове
02.12.2025, 10:26
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
03.12.2025, 07:44

Новости по теме:

02.12.2025
Генштаб о Харьковщине; инвалидность по цене квартиры – итоги 2 декабря
02.12.2025
Новости Харькова – главное за 2 декабря: успехи ВСУ на фронте, удар по Чугуеву
01.12.2025
Большая эвакуация из Купянска, враг продвигается — итоги 1 декабря
30.11.2025
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
29.11.2025
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное за 3 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 07:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".