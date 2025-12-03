Новости Харькова – главное за 3 декабря: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Летели БпЛА и баллистика: чем враг атаковал ночью Харьковщину
Тревогу в Харькове и области объявили в 21:56. В Воздушных силах ВСУ проинформировали, что угроза возникла сразу для трех областей – Харьковской, Сумской и Донецкой. Россияне запустили беспилотники с Белгородской области.
После полуночи враг начал атаковать баллистическим оружием, сообщили украинские защитники. После чего для Харьковщины вновь возникла угроза ударов БпЛА.
Отбой воздушной тревоги дали в 00:50. Хотя до утра ее не возобновляли, СОУ информировали о новых возможных ударах по региону. Так, в 04:10 для прифронтовых областей возникла угроза обстрела из авиации.
А в 05:35 на область вновь полетели беспилотники.
Читайте также: Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Новости Харькова – главное за 3 декабря: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 07:27;