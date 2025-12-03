Новини Харкова – головне за 3 грудня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Летіли БпЛА та балістика: чим ворог атакував уночі Харківщину

Тривогу в Харкові та області оголосили о 21:56. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що загроза виникла одразу для трьох областей – Харківської, Сумської та Донецької. Росіяни запустили безпілотники із Бєлгородської області.

Після опівночі ворог почав атакувати балістичною зброєю, повідомили українські захисники. Після чого для Харківщини знову виникла загроза ударів БпЛА.

Відбій повітряної тривоги дали о 00:50. Хоча до ранку її не відновлювали, СОУ інформували про нові можливі удари по регіону. Так, о 04:10 для прифронтових областей виникла загроза обстрілу з авіації.

А о 05:35 на область знову полетіли безпілотники.