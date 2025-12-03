Новини Харкова – головне за 3 грудня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
Летіли БпЛА та балістика: чим ворог атакував уночі Харківщину
Тривогу в Харкові та області оголосили о 21:56. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що загроза виникла одразу для трьох областей – Харківської, Сумської та Донецької. Росіяни запустили безпілотники із Бєлгородської області.
Після опівночі ворог почав атакувати балістичною зброєю, повідомили українські захисники. Після чого для Харківщини знову виникла загроза ударів БпЛА.
Відбій повітряної тривоги дали о 00:50. Хоча до ранку її не відновлювали, СОУ інформували про нові можливі удари по регіону. Так, о 04:10 для прифронтових областей виникла загроза обстрілу з авіації.
А о 05:35 на область знову полетіли безпілотники.
Читайте також: Сьогодні 3 грудня 2025 року: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне за 3 грудня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 07:27;