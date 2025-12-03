Не “приліт” – Терехов про вибух у Харкові 3 грудня (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вибух, через який загинула людина на Олексіївці вдень, був побутовим.
“Ні, він (вибух) не був пов’язаний зовсім із прильотом. Ми переглянули ще камери відеоспостереження. Це був побутовий вибух, коли автівка розірвалася. На жаль, ми на теперішній час маємо людину, яка загинула. Крім цього, дві людини отримали поранення. Зараз ще йдуть пошуково-рятувальні роботи. Розбори завалів, бо постраждали гаражі, а це сталося в гаражах. Крім цього, постраждали частково житлові будинки, які були розташовані поруч, і виправна колонія”, — сказав мер Харкова, відповідаючи на запитання кореспондентки МГ “Об’єктив”.
Нагадаємо, вибух раптово пролунав у Харкові сьогодні, 3 грудня, вдень. Повітряної тривоги не було. Багато моніторингових каналів також не попереджали про небезпеку. Згодом мер Ігор Терехов повідомив: у Шевченківському районі під завалами виявили тіло загиблої людини, ще двоє постраждали. Спочатку він писав про ворожий удар, але згодом змінив формулювання. За даними Нацполіції Харківщини, вибух стався на території гаражного кооперативу. На місці виникла пожежа. Пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Причини вибуху встановлюють.
