Не «прилет» — Терехов о взрыве в Харькове 3 декабря (видео)

Оригинально 17:54   03.12.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Не «прилет» — Терехов о взрыве в Харькове 3 декабря (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что взрыв, из-за которого погиб человек на Алексеевке днем, был бытовым.

«Нет, он (взрыв) не был связан совсем с прилетом. Мы посмотрели камеры видеонаблюдения. Это был бытовой взрыв, когда автомобиль разорвался. К сожалению, мы в настоящее время имеем погибшего человека. Кроме этого, два человека получили ранения. Сейчас еще ведутся поисково-спасательные работы. Разборы завалов, потому что пострадали гаражи, а это произошло в гаражах. Кроме этого, пострадали частично находящиеся жилые дома и исправительная колония», — сказал мэр Харькова, отвечая на вопрос корреспондентки МГ «Объектив».

Напомним, взрыв внезапно раздался в Харькове сегодня, 3 декабря, днем. Воздушной тревоги не было. Многие мониторинговые каналы также не предупреждали об опасности. Впоследствии мэр Игорь Терехов сообщил: в Шевченковском районе под завалами обнаружили тело погибшего человека, еще двое пострадали. Вначале он писал о вражеском ударе, но впоследствии изменил формулировку. По данным Нацполиции Харьковщины, взрыв произошел на территории гаражного кооператива. На месте возник пожар. Повреждены окружающие многоэтажки. Причины взрыва устанавливают.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
