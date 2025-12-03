Синєгубов: на Харківщині поранений літній чоловік – подробиці
Протягом минулої доби росіяни обстріляли чотири населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 73-річний чоловік. Також медики надали допомогу 55-річному чоловіку і 84-річній жінці, які постраждали внаслідок обстрілу сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади 1 грудня“, – зазначив начальник ХОВА.
Серед озброєння, що прилетіло по регіону:
- КАБ;
- три БпЛА типу “Герань-2”;
- шість БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено авто, у Харківському – під ударом опинилася ферма.
“У Чугуївському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки, два автомобілі, підприємство (м. Чугуїв)”, – додав Синєгубов.
