Синєгубов: на Харківщині поранений літній чоловік – подробиці

Протягом минулої доби росіяни обстріляли чотири населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 73-річний чоловік. Також медики надали допомогу 55-річному чоловіку і 84-річній жінці, які постраждали внаслідок обстрілу сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади 1 грудня“, – зазначив начальник ХОВА.

Серед озброєння, що прилетіло по регіону:

КАБ;

три БпЛА типу “Герань-2”;

шість БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено авто, у Харківському – під ударом опинилася ферма.

“У Чугуївському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки, два автомобілі, підприємство (м. Чугуїв)”, – додав Синєгубов.