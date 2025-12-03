Live

Синегубов: на Харьковщине ранен пожилой мужчина – подробности

Происшествия 09:06   03.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: на Харьковщине ранен пожилой мужчина – подробности

В течение минувших суток россияне обстреляли четыре населенных пункта области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В результате обстрела в пос. Ковшаровка Купянской громады пострадал 73-летний мужчина. Также медики оказали помощь 55-летнему мужчине и 84-летней женщине, пострадавшим в результате обстрела сел. Купянск-Узловой Купянской громады 1 декабря», – отметил начальник ХОВА.

Среди вооружения, которое прилетело по региону:

  • КАБ;
  • три БпЛА типа «Герань-2»;
  • шесть БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Купянском районе повреждено авто, в Харьковском – под ударом оказалась ферма.

«В Чугуевском районе повреждены два многоквартирных дома, два автомобиля, предприятие (г. Чугуев)», – добавил Синегубов.

Читайте также: Удары из авиации, 23 боя – данные Генштаба ВСУ, как прошли сутки в регионе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
02.12.2025, 21:39
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
02.12.2025, 20:45
Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
03.12.2025, 06:00
Новости Харькова – главное за 3 декабря: смертельный пожар в городе
Новости Харькова – главное за 3 декабря: смертельный пожар в городе
03.12.2025, 09:13
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
03.12.2025, 07:44
Синегубов: на Харьковщине ранен пожилой мужчина – подробности
Синегубов: на Харьковщине ранен пожилой мужчина – подробности
03.12.2025, 09:06

Новости по теме:

03.12.2025
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
02.12.2025
Пострадали шестеро жителей: о последствиях обстрелов области сообщил Синегубов
02.12.2025
Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
01.12.2025
22 КАБа и более 150 БпЛА: чем атаковал враг Харьковщину на прошлой неделе
01.12.2025
Четверо пострадавших: чем била РФ по региону, сообщил Синегубов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Синегубов: на Харьковщине ранен пожилой мужчина – подробности», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 09:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне обстреляли четыре населенных пункта области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. ".