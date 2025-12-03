Синегубов: на Харьковщине ранен пожилой мужчина – подробности
В течение минувших суток россияне обстреляли четыре населенных пункта области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в пос. Ковшаровка Купянской громады пострадал 73-летний мужчина. Также медики оказали помощь 55-летнему мужчине и 84-летней женщине, пострадавшим в результате обстрела сел. Купянск-Узловой Купянской громады 1 декабря», – отметил начальник ХОВА.
Среди вооружения, которое прилетело по региону:
- КАБ;
- три БпЛА типа «Герань-2»;
- шесть БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Купянском районе повреждено авто, в Харьковском – под ударом оказалась ферма.
«В Чугуевском районе повреждены два многоквартирных дома, два автомобиля, предприятие (г. Чугуев)», – добавил Синегубов.
