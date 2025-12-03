Удары из авиации, 23 боя – данные Генштаба ВСУ, как прошли сутки в регионе

Live

Украина 08:11   03.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 3 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток на Харьковщине зафиксировали 23 атаки россиян. 

На Южно-Слобожанском направлении СОУ сдержали 15 атак РФ в районе Волчанска, Старицы и Синельниково.

На Купянском – оккупанты пытались прорваться восемь раз вблизи Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 201 боестолкновение. Вчера противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3787 обстрелов, в том числе 50 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4406 дронов-камикадзе», –  отметили в ГШ.

Потери оккупантов следующие:

Автор: Николь Костенко-Лагутина
