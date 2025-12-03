Удары из авиации, 23 боя – данные Генштаба ВСУ, как прошли сутки в регионе
Утром 3 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток на Харьковщине зафиксировали 23 атаки россиян.
На Южно-Слобожанском направлении СОУ сдержали 15 атак РФ в районе Волчанска, Старицы и Синельниково.
На Купянском – оккупанты пытались прорваться восемь раз вблизи Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 201 боестолкновение. Вчера противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 153 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 3787 обстрелов, в том числе 50 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4406 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери оккупантов следующие:
