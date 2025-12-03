Live

Удари з авіації, 23 бої – дані Генштабу ЗСУ, як минула доба в регіоні

Україна 08:11   03.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удари з авіації, 23 бої – дані Генштабу ЗСУ, як минула доба в регіоні

Вранці 3 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби на Харківщині зафіксували 23 атаки росіян. 

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали 15 атак РФ у районі Вовчанська, Стариці та Синельникового.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися вісім разів поблизу Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 боєзіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати окупантів такі:

Читайте також: Скільки житлових будинків пошкодили росіяни за листопад у Харкові, повідомив Терехов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Синєгубов: на Харківщині поранений літній чоловік – подробиці
Синєгубов: на Харківщині поранений літній чоловік – подробиці
03.12.2025, 09:06
Сьогодні 3 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 грудня 2025: яке свято та день в історії
03.12.2025, 06:00
Новини Харкова – головне 3 грудня: смертельна пожежа, Лозова без світла
Новини Харкова – головне 3 грудня: смертельна пожежа, Лозова без світла
03.12.2025, 09:25
Горіли речі: вранці в Харкові у вогні загинула жінка, врятували десять людей
Горіли речі: вранці в Харкові у вогні загинула жінка, врятували десять людей
03.12.2025, 07:44
Удари з авіації, 23 бої – дані Генштабу ЗСУ, як минула доба в регіоні
Удари з авіації, 23 бої – дані Генштабу ЗСУ, як минула доба в регіоні
03.12.2025, 08:11
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
01.12.2025, 18:12

Новини за темою:

02.12.2025
Про 23 атаки РФ повідомив Генштаб: де проривалися росіяни
02.12.2025
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
01.12.2025
“Путін активно бреше про Куп’янськ”: яка реальна цінність міста для РФ
01.12.2025
Де було найважче на фронті, розповіли в Генштабі
30.11.2025
Про 23 бої на Харківщині повідомив Генштаб, РФ скинула авіабомбу на Ківшарівку


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Удари з авіації, 23 бої – дані Генштабу ЗСУ, як минула доба в регіоні», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 08:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 3 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби на Харківщині зафіксували 23 атаки росіян. ".