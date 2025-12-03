Удари з авіації, 23 бої – дані Генштабу ЗСУ, як минула доба в регіоні

Вранці 3 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби на Харківщині зафіксували 23 атаки росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ стримали 15 атак РФ у районі Вовчанська, Стариці та Синельникового.

На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися вісім разів поблизу Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 боєзіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.

Втрати окупантів такі: