Live

“Неординарні заходи” – мер про те, що в Харкові з водою, чи б’ють свердловини

Оригінально 18:24   03.12.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
“Неординарні заходи” – мер про те, що в Харкові з водою, чи б’ють свердловини

Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що місто було частково з водою після сильного “прильоту” по ключовій електропідстанції, в тому числі завдяки альтернативним джерелам – свердловинам.

Забезпечувати Харків водою із підземних джерел – таку ідею міська влада озвучувала з першого року повномасштабного російського вторгнення. З кожним роком тактика РФ – позбавити мешканців України всіх благ цивілізації – все очевидніша. Чи реалізується проєкт із альтернативного водопостачання, кореспондентка МГ “Об’єктив” запитала мера на брифінгу 3 грудня.

Ми йдемо по цьому проєкту. Те, що  Харків був з водою частково, це завдяки тим же свердловинам, по-перше. І, по-друге, тому що в нас є можливості енергетичного острова, які й спрацювали. Крім цього, що стосується водопостачання, то в домівках харків’ян, у квартирах харків’ян є вода – і це головне. Що ми робимо, поки що казати не буду, бо ті заходи, які ми сьогодні вживаємо, вони зовсім неординарні. Потім колись розповім”, – пообіцяв міський голова.

Читайте також: Енергетичний острів у Харкові: Василь Скопенко – про перехід до автономності

Нагадаємо, російська армія 24 листопада атакувала ударними безпілотниками ключову підстанцію Харківобленерго в Чугуївському районі, яка забезпечує подачу води до Харкова. Після цього обласний центр частково був зневоднений понад добу.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
“Неординарні заходи” – мер про те, що в Харкові з водою, чи б’ють свердловини
“Неординарні заходи” – мер про те, що в Харкові з водою, чи б’ють свердловини
03.12.2025, 18:24
Під завалами можуть бути двоє. В Харкові – пошукові роботи на місці вибуху
Під завалами можуть бути двоє. В Харкові – пошукові роботи на місці вибуху
03.12.2025, 18:14
Вибух без тривоги у Харкові: під завалами знайшли загиблого, двоє постраждалих
Вибух без тривоги у Харкові: під завалами знайшли загиблого, двоє постраждалих
03.12.2025, 15:06
Що стало причиною вибуху в Харкові, з’ясовує поліція: з’явилися фото
Що стало причиною вибуху в Харкові, з’ясовує поліція: з’явилися фото
03.12.2025, 16:33
Бізнес у Харкові: скільки ФОПів відкрили справу з початку року – мерія
Бізнес у Харкові: скільки ФОПів відкрили справу з початку року – мерія
03.12.2025, 15:27
Новини Харкова – головне 3 грудня: Сирський про Куп’янськ, несподіваний вибух
Новини Харкова – головне 3 грудня: Сирський про Куп’янськ, несподіваний вибух
03.12.2025, 16:40

Новини за темою:

03.12.2025
Вибух без тривоги у Харкові: під завалами знайшли загиблого, двоє постраждалих
02.12.2025
Скільки житлових будинків пошкодила РФ у листопаді у Харкові, розповів Терехов
28.11.2025
Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий
28.11.2025
Терехов взяв участь у засіданні місцевих лідерів з країн Євросоюзу та України
27.11.2025
«Вже довів свою ефективність» – Терехов про «енергетичний острів» у Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Неординарні заходи” – мер про те, що в Харкові з водою, чи б’ють свердловини», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2025 в 18:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Елена Нагорная, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Терехов зазначив, що місто було частково з водою після сильного “прильоту” по ключовій електропідстанції, в тому числі завдяки альтернативним джерелам – свердловинам".