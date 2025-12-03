“Неординарні заходи” – мер про те, що в Харкові з водою, чи б’ють свердловини
Міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що місто було частково з водою після сильного “прильоту” по ключовій електропідстанції, в тому числі завдяки альтернативним джерелам – свердловинам.
Забезпечувати Харків водою із підземних джерел – таку ідею міська влада озвучувала з першого року повномасштабного російського вторгнення. З кожним роком тактика РФ – позбавити мешканців України всіх благ цивілізації – все очевидніша. Чи реалізується проєкт із альтернативного водопостачання, кореспондентка МГ “Об’єктив” запитала мера на брифінгу 3 грудня.
“Ми йдемо по цьому проєкту. Те, що Харків був з водою частково, це завдяки тим же свердловинам, по-перше. І, по-друге, тому що в нас є можливості енергетичного острова, які й спрацювали. Крім цього, що стосується водопостачання, то в домівках харків’ян, у квартирах харків’ян є вода – і це головне. Що ми робимо, поки що казати не буду, бо ті заходи, які ми сьогодні вживаємо, вони зовсім неординарні. Потім колись розповім”, – пообіцяв міський голова.
Нагадаємо, російська армія 24 листопада атакувала ударними безпілотниками ключову підстанцію Харківобленерго в Чугуївському районі, яка забезпечує подачу води до Харкова. Після цього обласний центр частково був зневоднений понад добу.
