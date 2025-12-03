Live

«Неординарные меры» — Терехов о том, бьют ли в Харькове скважины и что с водой

Общество 18:24   03.12.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Фото: ХГС

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что город был частично с водой после сильного «прилета» по ключевой электроподстанции, в том числе, благодаря альтернативным источникам — скважинам.

Обеспечивать Харьков водой из подземных источников — такую идею городские власти озвучивали с первого года полномасштабного российского вторжения. С каждым годом тактика РФ — лишить жителей Украины всех благ цивилизации — все более очевидна. Реализуется ли проект альтернативного водоснабжения, корреспондент МГ «Объектив» спросил мэра на брифинге 3 декабря.

«Мы идем по этому проекту. То, что Харьков был с водой частично (после «прилета» по ключевой электроподстанции — Ред.), благодаря тем же скважинам, во-первых. И, во-вторых, потому что у нас есть возможности энергетического острова, которые и сработали. Кроме этого, что касается водоснабжения, то в домах харьковчан, в квартирах харьковчан есть вода – и это главное. Что мы делаем, пока говорить не буду. Потому что те меры, которые мы принимаем сегодня, они совсем неординарные. Потом когда-нибудь расскажу», — пообещал городской голова.

Читайте также: Энергетический остров в Харькове: Василий Скопенко — о переходе к автономности

Напомним, российская армия 24 ноября атаковала ударными беспилотниками ключевую подстанцию Харьковоблэнерго в Чугуевском районе, обеспечивающую подачу воды в Харьков. После этого областной центр частично был обезвожен более суток.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
