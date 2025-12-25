Live

Сніжна стихія накриє Харків і область 26 грудня – прогноз погоди

Погода 20:00   25.12.2025
Олена Нагорна
У п’ятницю, 26 грудня, у Харкові та області – вночі та вдень сніг, місцями значний. Хуртовина. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 нижче за нуль, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 1 до 6 морозу.

Вітер західний – 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили мешканців Харківської області про зміну погоди з 26 по 29 грудня. За їхніми даними, у ці дні йтиме сніг, місцями значний. Також прогнозують хуртовину. Очікується, що випаде до 10 см снігу, місцями до 15 см. Температура повітря вночі становитиме 3-8 морозу, вдень – 1-6 морозу. Дорожні служби вже перейшли на посилений режим роботи.

Автор: Олена Нагорна
