Снежная стихия накроет Харьков и область 26 декабря — прогноз погоды

В пятницу, 26 декабря, в Харькове и области — ночью и днем снег, местами значительный. Метель. На дорогах гололед.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем — от 1 до 3 ниже нуля, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем — от 1 до 6 мороза.

Ветер западный — 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Напомним, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря. По их данным, в эти дни будет идти снег, местами значительный. Также прогнозируют метель. Ожидается, что выпадет до 10 см снега, местами до 15 см. Температура воздуха ночью составит 3-8 мороза, днем ​​- 1-6 мороза. Дорожные службы уже перешли на усиленный режим работы.