Снежная стихия накроет Харьков и область 26 декабря — прогноз погоды
В пятницу, 26 декабря, в Харькове и области — ночью и днем снег, местами значительный. Метель. На дорогах гололед.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов мороза, днем — от 1 до 3 ниже нуля, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем — от 1 до 6 мороза.
Ветер западный — 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Напомним, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря. По их данным, в эти дни будет идти снег, местами значительный. Также прогнозируют метель. Ожидается, что выпадет до 10 см снега, местами до 15 см. Температура воздуха ночью составит 3-8 мороза, днем - 1-6 мороза. Дорожные службы уже перешли на усиленный режим работы.
Читайте также: Будет ли снег на Новый год в Харькове? Синоптик озвучила прогноз (видео)
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Снежная стихия накроет Харьков и область 26 декабря — прогноз погоды», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 20:00;