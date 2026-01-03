Сніжно та морозно: прогноз погоди на 4 січня
У Регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода в Харкові та області 4 січня.
В області буде хмарно. Вночі та вдень – сніг, мокрий сніг, а також ожеледиця. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
У Харкові вночі та вдень також сніжитиме, а на дорогах – ожеледиця. Температура повітря вночі 4 – 6° морозу, вдень 0 – 2° морозу.
Вітер уночі південно-західний, удень південно-східний, 7 – 12 м/с.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за даними Регіонального центру з гідрометеорології, протягом двох днів на Харківщині буде небезпечно. Так до кінця доби 3 січня, а також у ніч проти 4 січня у Харкові та області очікується туман – видимість до 200 — 500 метрів, передають синоптики. Жителів – водіїв та пішоходів, – закликали бути уважними та обережними через погану видимість на дорогах.
