Снежно и морозно: прогноз погоды на 4 января
В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода в Харькове и области 4 января.
Так в области будет облачно. Ночью и днем – снег, мокрый снег, а также гололед. Температура воздуха ночью 2 – 7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
В Харькове ночью и днем также будет снежить, а на дорогах – гололед. Температура воздуха ночью 4 – 6° мороза, днем 0 – 2° мороза.
Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, 7 – 12 м/с.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что по данным Регионального центра по гидрометеорологии, в течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Так до конца суток 3 января, а также в ночь на 4 января в Харькове и области ожидается туман – видимость до 200 — 500 метров, передают синоптики. Жителей – водителей и пешеходов, – призвали быть внимательными и осторожными ввиду плохой видимости на дорогах.
