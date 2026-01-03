Снежно и морозно: прогноз погоды на 4 января

В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода в Харькове и области 4 января.

Так в области будет облачно. Ночью и днем – снег, мокрый снег, а также гололед. Температура воздуха ночью 2 – 7° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

В Харькове ночью и днем также будет снежить, а на дорогах – гололед. Температура воздуха ночью 4 – 6° мороза, днем ​​0 – 2° мороза.

Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, 7 – 12 м/с.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что по данным Регионального центра по гидрометеорологии, в течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Так до конца суток 3 января, а также в ночь на 4 января в Харькове и области ожидается туман – видимость до 200 — 500 метров, передают синоптики. Жителей – водителей и пешеходов, – призвали быть внимательными и осторожными ввиду плохой видимости на дорогах.