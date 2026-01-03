Live

Снежно и морозно: прогноз погоды на 4 января

Погода 22:00   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Снежно и морозно: прогноз погоды на 4 января

В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода в Харькове и области 4 января. 

Так в области будет облачно. Ночью и днем – снег, мокрый снег, а также гололед. Температура воздуха ночью 2 – 7° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

В Харькове ночью и днем также будет снежить, а на дорогах – гололед.  Температура воздуха ночью 4 – 6° мороза, днем ​​0 – 2° мороза.

Ветер ночью юго-западный, днем юго-восточный, 7 – 12 м/с.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что по данным Регионального центра по гидрометеорологии, в течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Так до конца суток 3 января, а также в ночь на 4 января в Харькове и области ожидается туман – видимость до 200 — 500 метров, передают синоптики. Жителей – водителей и пешеходов, – призвали быть внимательными и осторожными ввиду плохой видимости на дорогах.

Читайте также: Как будут отключать свет завтра на Харьковщине, рассказали энергетики

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 3 января: нашли мать погибшего ребенка, удары РФ
Новости Харькова – главное 3 января: нашли мать погибшего ребенка, удары РФ
03.01.2026, 17:25
В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными
В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными
03.01.2026, 17:26
Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма
Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма
03.01.2026, 13:38
В Харькове под завалами могут находиться пять человек (фото/видео)
В Харькове под завалами могут находиться пять человек (фото/видео)
03.01.2026, 22:03
Терехов: специалисты будут работать на месте «прилета» вторую ночь подряд
Терехов: специалисты будут работать на месте «прилета» вторую ночь подряд
03.01.2026, 18:29
Снежно и морозно: прогноз погоды на 4 января
Снежно и морозно: прогноз погоды на 4 января
03.01.2026, 22:00

Новости по теме:

11.10.2024
+23,3 градуса: в четверг температура в Харькове побила рекорд 1955 года
16.07.2024
+36,8: жара в Харькове продолжает бить рекорды


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Снежно и морозно: прогноз погоды на 4 января», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 22:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода в Харькове и области 4 января.  Так в области будет облачно.…".