Live

В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными

Погода 17:26   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными

Об опасной погоде, которая будет на Харьковщине 3 и 4 января, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии. 

Так сегодня до конца суток, а также в ночь на 4 января в Харькове и области ожидается туман – видимость до 200 — 500 метров, передают синоптики.

Опасная погода на Харьковщине

Жителей – водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными ввиду плохой видимости на дорогах.

Напомним, МГ «Объектив» передавала, что Харьковский региональный центр гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на субботу, 3 января. В Харьковской области прогнозировали осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололед. Ветер южный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. В Харькове – осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южный, 9 – 14 м/с, с порывами 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 0 – 2° тепла.

Читайте также: Кадровые перестановки продолжаются: на какую должность выдвинули Шмыгаля

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 3 января: нашли мать погибшего ребенка, удары РФ
Новости Харькова – главное 3 января: нашли мать погибшего ребенка, удары РФ
03.01.2026, 17:25
В Харькове под завалами могут находиться пять человек (фото/видео)
В Харькове под завалами могут находиться пять человек (фото/видео)
03.01.2026, 12:29
Трамп подтвердил, что США проводят операцию в Венесуэле, Мадуро в плену
Трамп подтвердил, что США проводят операцию в Венесуэле, Мадуро в плену
03.01.2026, 14:10
Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма
Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма
03.01.2026, 13:38
Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина
Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина
03.01.2026, 08:37
Удар двумя «Искандерами» по Харькову: под завалами нашли тело женщины
Удар двумя «Искандерами» по Харькову: под завалами нашли тело женщины
03.01.2026, 07:36

Новости по теме:

02.12.2025
Из-за тумана на Харьковщине два дня подряд объявлен первый уровень опасности
18.10.2023
В Харькове потеплеет: прогноз погоды на 19 октября
16.10.2023
Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде
11.08.2023
Дожди и грозы: на Харьковщине и ночью будет бушевать непогода – синоптики
27.02.2021
В Харьковской области зафиксирован новый температурный рекорд


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 17:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасной погоде, которая будет на Харьковщине 3 и 4 января, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии. ".