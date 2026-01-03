В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными

Об опасной погоде, которая будет на Харьковщине 3 и 4 января, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Так сегодня до конца суток, а также в ночь на 4 января в Харькове и области ожидается туман – видимость до 200 — 500 метров, передают синоптики.

Жителей – водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными ввиду плохой видимости на дорогах.

Напомним, МГ «Объектив» передавала, что Харьковский региональный центр гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на субботу, 3 января. В Харьковской области прогнозировали осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололед. Ветер южный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. В Харькове – осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южный, 9 – 14 м/с, с порывами 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 0 – 2° тепла.