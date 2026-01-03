В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными
Об опасной погоде, которая будет на Харьковщине 3 и 4 января, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Так сегодня до конца суток, а также в ночь на 4 января в Харькове и области ожидается туман – видимость до 200 — 500 метров, передают синоптики.
Жителей – водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными ввиду плохой видимости на дорогах.
Напомним, МГ «Объектив» передавала, что Харьковский региональный центр гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на субботу, 3 января. В Харьковской области прогнозировали осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах гололед. Ветер южный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. В Харькове – осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южный, 9 – 14 м/с, с порывами 15 – 20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 0 – 2° тепла.
Читайте также: Кадровые перестановки продолжаются: на какую должность выдвинули Шмыгаля
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гидрометеоцентр, плохая дорога, погода, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 17:26;