Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

Региональный центр по гидрометеорологии Харьковщины объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине на 16 октября. Днем 16 октября по области ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 – 20 м/с (I уровень опасности, желтый)», — предупредили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

По прогнозам, погода в Харьковской области на этой неделе испортится. Синоптики обещают похолодание и дожди. По данным Украинского гидрометцентра, в среду, 18 октября, ночью температура опустится до нуля. Однако морозов в ближайших прогнозах нет, а к пятнице, 20 октября, немного потеплеет — до +8 градусов ночью и +14 днем.