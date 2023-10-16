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Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

Общество 08:25   16.10.2023
Оксана Горун
Жителей Харьковщины предупреждают об опасной погоде

Региональный центр по гидрометеорологии Харьковщины объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

«Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковщине на 16 октября. Днем 16 октября по области ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 – 20 м/с (I уровень опасности, желтый)», — предупредили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Предупреждение гидрометцентра о ветре
Иллюстрация: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

По прогнозам, погода в Харьковской области на этой неделе испортится. Синоптики обещают похолодание и дожди. По данным Украинского гидрометцентра, в среду, 18 октября, ночью температура опустится до нуля. Однако морозов в ближайших прогнозах нет, а к пятнице, 20 октября, немного потеплеет — до +8 градусов ночью и +14 днем.

Читайте также: Похолодание и дожди. Прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 08:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональный центр по гидрометеорологии Харьковщины объявил предупреждение об опасных метеорологических явлениях".