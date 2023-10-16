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Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Суспільство 08:25   16.10.2023
Оксана Горун
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Регіональний центр із гідрометеорології Харківщини оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 16 жовтня. Вдень 16 жовтня по області очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)“, — написали в телеграм-каналі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Попередження гідрометцентру про вітер

За прогнозами, погода на Харківщині цього тижня зіпсується. Синоптики обіцяють похолодання та дощі. За даними Українського гідрометцентру, в середу, 18 жовтня, вночі температура опуститься до нуля. Однак морозів у найближчих прогнозах немає, а до п’ятниці, 20 жовтня, трохи потеплішає – до +8 градусів уночі та +14 вдень.

Читайте також:  Похолодання та дощі. Прогноз погоди у Харкові та області на 16 жовтня

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональний центр із гідрометеорології Харківщини оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища".