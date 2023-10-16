Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду
Регіональний центр із гідрометеорології Харківщини оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища.
“Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 16 жовтня. Вдень 16 жовтня по області очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)“, — написали в телеграм-каналі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
За прогнозами, погода на Харківщині цього тижня зіпсується. Синоптики обіцяють похолодання та дощі. За даними Українського гідрометцентру, в середу, 18 жовтня, вночі температура опуститься до нуля. Однак морозів у найближчих прогнозах немає, а до п’ятниці, 20 жовтня, трохи потеплішає – до +8 градусів уночі та +14 вдень.
Читайте також: Похолодання та дощі. Прогноз погоди у Харкові та області на 16 жовтня
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветер, гидрометеоцентр, погода, предупреждение;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Регіональний центр із гідрометеорології Харківщини оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища".