Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду

Регіональний центр із гідрометеорології Харківщини оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища.

“Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 16 жовтня. Вдень 16 жовтня по області очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)“, — написали в телеграм-каналі Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

За прогнозами, погода на Харківщині цього тижня зіпсується. Синоптики обіцяють похолодання та дощі. За даними Українського гідрометцентру, в середу, 18 жовтня, вночі температура опуститься до нуля. Однак морозів у найближчих прогнозах немає, а до п’ятниці, 20 жовтня, трохи потеплішає – до +8 градусів уночі та +14 вдень.