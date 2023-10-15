Похолодання і дощі. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня

У понеділок, 16 жовтня, у Харкові та області очікуються похмура погода та дощі, сонце періодично виглядатиме з-за хмар, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі істотних опадів не прогнозують, стовпчики термометрів показуватимуть 9-11 градусів тепла. Вдень можливий дощ, температура – 11-13 градусів.

По області вночі без істотних опадів майже на всій території, крім західної частини – там дощитиме. Температура становитиме 6-11 градусів зі знаком “плюс”. Вдень буде йти дощ, місцями сильний. Термометри покажуть 11-16 градусів.

Вітер уночі південний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Початок нового тижня буде прохолодним та дощовим по всій Україні, а в Карпатах можливий мокрий сніг, пише синоптикиня Наталія Діденко.