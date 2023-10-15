Live
  • Нд 15.10.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Похолодання і дощі. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня

Суспільство 19:54   15.10.2023
Олена Нагорна
Похолодання і дощі. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня Фото: Василь Голосний

У понеділок, 16 жовтня, у Харкові та області очікуються похмура погода та дощі, сонце періодично виглядатиме з-за хмар, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі істотних опадів не прогнозують, стовпчики термометрів показуватимуть 9-11 градусів тепла. Вдень можливий дощ, температура – 11-13 градусів.

По області вночі без істотних опадів майже на всій території, крім західної частини – там дощитиме. Температура становитиме 6-11 градусів зі знаком “плюс”. Вдень буде йти дощ, місцями сильний. Термометри покажуть 11-16 градусів.

Вітер уночі південний, 5-10 м/с, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Початок нового тижня буде прохолодним та дощовим по всій Україні, а в Карпатах можливий мокрий сніг, пише синоптикиня Наталія Діденко.

Читайте також: «Погода на нашому боці». У Харкові поки не вмикатимуть опалення – Терехов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині
Збирав із батьком металобрухт. Подробиці підриву підлітка на Харківщині
15.10.2023, 20:51
У трьох селищах під Харковом у понеділок пів дня не буде світла. Адреси
У трьох селищах під Харковом у понеділок пів дня не буде світла. Адреси
15.10.2023, 20:33
Похолодання і дощі. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня
Похолодання і дощі. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня
15.10.2023, 19:54
Ворог використовує багато бронетехніки – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом
Ворог використовує багато бронетехніки – ЗСУ про бої під Куп’янськом і Лиманом
15.10.2023, 19:22
На Харківщині підірвався підліток, йому надають допомогу – Синєгубов
На Харківщині підірвався підліток, йому надають допомогу – Синєгубов
15.10.2023, 18:25
РФ била з авіації по Ізюмщині та провела понад 15 атак на Куп’янщині – Генштаб
РФ била з авіації по Ізюмщині та провела понад 15 атак на Куп’янщині – Генштаб
15.10.2023, 18:56

Новини за темою:


Ви читали новину: «Похолодання і дощі. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 жовтня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2023 в 19:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 16 жовтня, у Харкові та області очікуються похмура погода та дощі, сонце періодично виглядатиме з-за хмар, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.".