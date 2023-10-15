Похолодание и дожди. Прогноз погоды в Харькове и области на 16 октября

В понедельник, 16 октября, в Харькове и области ожидаются пасмурная погода и дожди, солнце будет периодически выглядывать из-за облаков, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове ночью существенных осадков не прогнозируют, столбики термометров будут показывать 9 — 11 градусов тепла. Днем вероятен дождь, температура — 11 — 13 градусов.

По области ночью также без существенных осадков почти на всей территории, кроме западной части — там будет дождливо. Температура составит 6 — 11 градусов со знаком «плюс». Днем ожидается дождь, местами сильный. Термометры покажут 11 — 16 градусов.

Ветер ночью южный, 5 — 10 м/с, днем северо-западный, 9 — 14 м/с.

Начало новой недели будет прохладным и дождливым по всей Украине, а в Карпатах возможен мокрый снег, пишет синоптик Наталья Диденко.