Из-за тумана на Харьковщине два дня подряд объявлен первый уровень опасности
Об опасной погоде, которая ожидается завтра, 3 декабря, на Харьковщине сообщили сотрудники Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
«По городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров», отметили в гидрометцентре.
Тем временем водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах. В регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.
Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что 2 декабря в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. Днем 2 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров, писали синоптики. Ранее МГ «Объектив» передавала, что Харьковский региональный центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 2 декабря. Так в Харьковской области местами возможен небольшой дождь. Днем будет держаться облачная погода. Ветер в области ожидают юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7° тепла. В Харькове днем прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха составит 4 – 6° тепла.
Дата публикации материала: 2 декабря 2025 в 11:50