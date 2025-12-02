Live

Из-за тумана на Харьковщине два дня подряд объявлен первый уровень опасности

Погода 11:50   02.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за тумана на Харьковщине два дня подряд объявлен первый уровень опасности

Об опасной погоде, которая ожидается завтра, 3 декабря, на Харьковщине сообщили сотрудники Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. 

«По городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров», отметили в гидрометцентре.

Тем временем водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах. В регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, ранее в Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что 2 декабря в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления. Днем 2 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров, писали синоптики. Ранее МГ «Объектив» передавала, что Харьковский региональный центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 2 декабря. Так в Харьковской области местами возможен небольшой дождь. Днем будет держаться облачная погода. Ветер в области ожидают юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7° тепла. В Харькове днем ​​прогнозируют небольшой дождь.  Температура воздуха составит 4 – 6° тепла.

Читайте также: «Ситуация очень напряженная» – Терехов о проблемах с водой в Харькове

Автор: Николь Костенко-Лагутина
