Через туман на Харківщині два дні поспіль оголошений перший рівень небезпеки

Про небезпечну погоду, яка очікується завтра, 3 грудня, на Харківщині повідомили співробітники Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

“По місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 метрів”, – зазначили у гідрометцентрі.

Тим часом водіїв та пішоходів закликали бути уважними на дорогах. У регіоні також оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше в Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 2 грудня у Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Вдень 2 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 метрів, – написали синоптики. Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки. Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що Харківський регіональний центр гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 грудня. Так на Харківщині місцями можливий невеликий дощ. Вдень буде триматися хмарна погода. Вітер в області очікують південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 ° тепла. У Харкові вдень прогнозують невеликий дощ. Температура повітря становитиме 4 – 6° тепла.