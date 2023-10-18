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У Харкові потеплішає: прогноз погоди на 19 жовтня

Суспільство 20:02   18.10.2023
Оксана Горун
У Харкові потеплішає: прогноз погоди на 19 жовтня

Завтра, 19 жовтня, у Харкові прогнозують до 13 тепла вдень, ніч не буде морозною.

Обнадійливий прогноз погоди опублікував Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харкові вночі прогнозують невеликий дощ. Температура повітря становитиме від 1 до 6 градусів тепла. Вдень – без істотних опадів, повітря прогріється до 8 – 13 вище за нуль.

В області також дощитиме вночі, а вдень – підсушить. Температура повітря: вночі – 3 – 5 градусів тепла, вдень – +10-12.

У найближчій перспективі синоптики не передбачають морозів у Харкові, навпаки – тенденція на потепління збережеться та досягне піку до вихідних.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 20:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 19 жовтня, у Харкові прогнозують до 13 тепла вдень, ніч не буде морозною".