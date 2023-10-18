В Харькове потеплеет: прогноз погоды на 19 октября

Завтра, 19 октября, в Харькове прогнозируют до 13 тепла днем, ночь не будет морозной.

Обнадеживающий прогноз погоды опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха будет от 1 до 6 градусов тепла. Днем — без существенных осадков, воздух прогреется до 8 — 13 выше нуля.

В области также будет дождить ночью, а днем — подсушит. Температура воздуха: ночью — 3 — 5 градусов тепла, днем — +10-12.

В ближайшей перспективе синоптики не предвидят морозов в Харькове, наоборот — тенденция на потепление сохранится и достигнет пика к выходным.