В Харькове потеплеет: прогноз погоды на 19 октября
Завтра, 19 октября, в Харькове прогнозируют до 13 тепла днем, ночь не будет морозной.
Обнадеживающий прогноз погоды опубликовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В Харькове ночью прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха будет от 1 до 6 градусов тепла. Днем — без существенных осадков, воздух прогреется до 8 — 13 выше нуля.
В области также будет дождить ночью, а днем — подсушит. Температура воздуха: ночью — 3 — 5 градусов тепла, днем — +10-12.
В ближайшей перспективе синоптики не предвидят морозов в Харькове, наоборот — тенденция на потепление сохранится и достигнет пика к выходным.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гидрометеоцентр, погода, прогноз, тепло;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 20:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 19 октября, в Харькове прогнозируют до 13 тепла днем, ночь не будет морозной".