Дощі та грози: на Харківщині й вночі вируватиме негода – синоптики
Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології
Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вночі 12 серпня попереджає Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вночі 12 серпня по області та місту очікуються значні дощі, грози. (І рівень небезпечності, жовтий)», – зазначили синоптики.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 13:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дощі та грози: на Харківщині й вночі вируватиме негода – синоптики".