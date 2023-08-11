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Дощі та грози: на Харківщині й вночі вируватиме негода – синоптики

Суспільство 13:57   11.08.2023
Вікторія Яковенко
Дощі та грози: на Харківщині й вночі вируватиме негода – синоптики Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вночі 12 серпня попереджає Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі 12 серпня по області та місту очікуються значні дощі, грози. (І рівень небезпечності, жовтий)», – зазначили синоптики.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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