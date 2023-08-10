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Сильні дощі і шквальний вітер. Завтра у Харкові царюватиме негода

Суспільство 18:06   10.08.2023
Оксана Якушко
Сильні дощі і шквальний вітер. Завтра у Харкові царюватиме негода

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні завтра, 11 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Вдень 11 серпня зі збереженням до кінця доби по області та місту очікуються сильні дощі.

Протягом доби 11 серпня очікуються грози, шквали, 15-20 м/с; місцями град.

(2 рівень небезпечності, помаранчевий 🟠)

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 18:06;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні завтра, 11 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".