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Сильные дожди и шквальный ветер. Завтра в Харькове будет царить непогода

Общество 18:06   10.08.2023
Оксана Якушко
Сильные дожди и шквальный ветер. Завтра в Харькове будет царить непогода

Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 11 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Днем 11 августа с сохранением до конца суток по области и городу ожидаются сильные дожди.

В течение суток 11 августа ожидаются грозы, шквалы, 15-20 м/с; местами град.

(2 уровень опасности, оранжевый 🟠)

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 18:06;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 11 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".