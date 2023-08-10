Сильные дожди и шквальный ветер. Завтра в Харькове будет царить непогода
Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 11 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Днем 11 августа с сохранением до конца суток по области и городу ожидаются сильные дожди.
В течение суток 11 августа ожидаются грозы, шквалы, 15-20 м/с; местами град.
(2 уровень опасности, оранжевый 🟠)
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 11 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".