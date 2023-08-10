Сильные дожди и шквальный ветер. Завтра в Харькове будет царить непогода

Об опасных метеорологических явлениях в регионе завтра, 11 августа, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Днем 11 августа с сохранением до конца суток по области и городу ожидаются сильные дожди.

В течение суток 11 августа ожидаются грозы, шквалы, 15-20 м/с; местами град.

(2 уровень опасности, оранжевый 🟠)