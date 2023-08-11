Дожди и грозы: на Харьковщине и ночью будет бушевать непогода – синоптики
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Об опасных метеорологических явлениях в регионе ночью 12 августа предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Ночью 12 августа по области и городу ожидаются сильные дожди, грозы. (І уровень опасности, желтый)», — отметили синоптики.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе ночью 12 августа предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".