Невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 грудня у Харкові й області

Погода 21:04   01.12.2025
Оксана Якушко
Невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 грудня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області місцями можливий невеликий дощ🌧. Вдень триматиметься хмарна погода.🌤

Вітер очікують південно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5º тепла, вдень від 2 до 7° тепла.

 

У Харкові вдень прогнозують невеликий дощ.🌧

Вітер буде південно-східний,  5 – 10 м/с.

Температура повітря в місті🌡 вночі становитиме 2 – 4º тепла, вдень повітря прогріється до 4 – 6° тепла.

Автор: Оксана Якушко
