Невеликий дощ. Прогноз погоди на 2 грудня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 2 грудня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області місцями можливий невеликий дощ🌧. Вдень триматиметься хмарна погода.🌤
Вітер очікують південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 0 до 5º тепла, вдень від 2 до 7° тепла.
У Харкові вдень прогнозують невеликий дощ.🌧
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря в місті🌡 вночі становитиме 2 – 4º тепла, вдень повітря прогріється до 4 – 6° тепла.
