Небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 декабря в Харькове и области

Погода 21:04   01.12.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на вторник, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами возможен небольшой дождь. Днем будет держаться облачная погода.🌤

Ветер в области ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5º тепла, днем ​​от 2 до 7° тепла.

В Харькове днем ​​прогнозируют небольшой дождь. 🌧

Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в городе составит 2 – 4º тепла, днем воздух ​​прогреется до 4 – 6° тепла.

Автор: Оксана Якушко
