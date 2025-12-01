Небольшой дождь. Прогноз погоды на 2 декабря в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 2 декабря, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области местами возможен небольшой дождь. Днем будет держаться облачная погода.🌤
Ветер в области ожидают юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5º тепла, днем от 2 до 7° тепла.
В Харькове днем прогнозируют небольшой дождь. 🌧
Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в городе составит 2 – 4º тепла, днем воздух прогреется до 4 – 6° тепла.
