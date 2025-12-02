Сьогодні у Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 2 грудня в Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища.
“Вдень 2 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – написали синоптики.
Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що Харківський регіональний центр гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 грудня. Так на Харківщині місцями можливий невеликий дощ. Вдень буде триматися хмарна погода. Вітер в області очікують південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 ° тепла. У Харкові вдень прогнозують невеликий дощ. Температура повітря становитиме 4 – 6° тепла.
