Live

Сьогодні у Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків

Погода 09:32   02.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні у Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 2 грудня в Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. 

“Вдень 2 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водії та пішоходи, будьте уважні та обережні”, – написали синоптики.

Також у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що Харківський регіональний центр гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 2 грудня. Так на Харківщині місцями можливий невеликий дощ. Вдень буде триматися хмарна погода. Вітер в області очікують південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 ° тепла. У Харкові вдень прогнозують невеликий дощ. Температура повітря становитиме 4 – 6° тепла.

Читайте також: Як 2 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Пішов стопами матері: у Харкові затримали ймовірного агента РФ
Пішов стопами матері: у Харкові затримали ймовірного агента РФ
02.12.2025, 10:00
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
01.12.2025, 18:12
Сьогодні 2 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 грудня 2025: яке свято та день в історії
02.12.2025, 06:00
Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині
Новини Харкова – головне за 2 грудня: у ЗСУ є успіхи на Харківщині
02.12.2025, 09:11
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
СОУ, ймовірно, успішно контратакували на двох напрямках Харківщини – ISW
02.12.2025, 07:22
Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні
Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні
02.12.2025, 08:08

Новини за темою:

30.11.2025
Хмарно та з туманом: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня
28.11.2025
Туман, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада
28.11.2025
Небезпечну погоду очікують в Харкові та області: коли
27.11.2025
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
27.11.2025
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сьогодні у Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 09:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що 2 грудня в Харкові та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. ".