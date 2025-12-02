Сегодня в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что 2 декабря в Харькове и области ожидаются опасные метеорологические явления.
«Днем 2 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», – написали синоптики.
Также в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Ранее МГ «Объектив» передавала, что Харьковский региональный центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 2 декабря. Так в Харьковской области местами возможен небольшой дождь. Днем будет держаться облачная погода. Ветер в области ожидают юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 2 до 7° тепла. В Харькове днем прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха составит 4 – 6° тепла.
