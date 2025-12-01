Live

Как 2 декабря будут выключать свет в Харьковской области: графики

Общество 20:00   01.12.2025
Оксана Якушко
Как 2 декабря будут выключать свет в Харьковской области: графики

Во вторник, 2 декабря, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Применяют одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.

Ниже приведены часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:30–12:00; 17:00–22:00
1.2 08:00–12:00; 19:00–22:00
2.1 00:00–01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00–22:00
2.2 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00–22:00
3.1 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00
3.2 12:00–15:30; 22:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 11:00–15:30
4.2 11:00–15:30; 19:00–20:00
5.1 06:00–08:30; 15:30–19:00
5.2 15:30-19:00
6.1 05:00–08:30; 12:00–19:00
6.2 06:00-08:30; 12:00–19:00

Список адресов за очередями — здесь.

Автор: Оксана Якушко
