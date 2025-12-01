Як 2 грудня вимикатимуть світло в Харківській області: графіки
У вівторок, 2 грудня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.
Застосують одночасно від 0,5 до 3 черг відключень.
Нижче наведені години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 08:30-12:00; 17:00-22:00
1.2 08:00-12:00; 19:00-22:00
2.1 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00
2.2 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00
3.1 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00
3.2 12:00-15:30; 22:00-24:00
4.1 01:30-05:00; 11:00-15:30
4.2 11:00-15:30; 19:00-20:00
5.1 06:00-08:30; 15:30-19:00
5.2 15:30-19:00
6.1 05:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 06:00-08:30; 12:00-19:00
Список адрес за чергами – тут.
