Упродовж двох днів на Харківщині буде небезпечно. Людям варто бути обережними

Погода 17:26   03.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про небезпечну погоду, яка буде на Харківщині 3 та 4 січня, попередили у Регіональному центрі з гідрометеорології. 

Так, сьогодні до кінця доби, а також у ніч на 4 січня в Харкові та області очікується туман – видимість до 200 – 500 метрів, передають синоптики.

Небезпечна погода на Харківщині

Жителів – водіїв та пішоходів, – закликали бути уважними та обережними через погану видимість на дорогах.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” передавала, що Харківський регіональний центр гідрометеорології повідомив прогноз погоди на суботу, 3 січня. На Харківщині прогнозували опади (дощ, мокрий сніг). На дорогах – ожеледиця. Вітер південний, 9-14 м/с, з поривами 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. У Харкові – опади (дощ, мокрий сніг). Вітер південний, 9-14 м/с, з поривами 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме 0 – 2° тепла.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
