Хуртовина й ожеледиця. Прогноз погоди на 3 січня у Харкові й області

Погода 20:15   02.01.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на суботу, 3 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують опади (дощ, мокрий сніг🌨🌧), вдень місцями вони будуть значні.

Очікують налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вдень ймовірна хмарна погода.

Вітер буде південний, 9 – 14 м/с, із поривами 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла.

У Харкові очікують опади (дощ, мокрий сніг)🌨🌧. Прогнозують налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледицю.

Вітер південний очікують, 9 – 14 м/с, із поривами 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 протягом доби становитиме 0 – 2° тепла.

Автор: Оксана Якушко
