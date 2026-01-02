Хуртовина й ожеледиця. Прогноз погоди на 3 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 3 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують опади (дощ, мокрий сніг🌨🌧), вдень місцями вони будуть значні.
Очікують налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вдень ймовірна хмарна погода.
Вітер буде південний, 9 – 14 м/с, із поривами 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла.
У Харкові очікують опади (дощ, мокрий сніг)🌨🌧. Прогнозують налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледицю.
Вітер південний очікують, 9 – 14 м/с, із поривами 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 протягом доби становитиме 0 – 2° тепла.
