Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 3 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области прогнозируют осадки (дождь, мокрый снег), днем местами они будут значительные.
Ожидают налипание мокрого снега, местами гололедицу, метель. На дорогах гололед. Днем возможна облачная погода.
Ветер будет южный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла.
В Харькове ожидают осадки (дождь, мокрый снег) 🌨🌧. Прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах гололедицу.
Ветер южный ожидают, 9 – 14 м/с, с порывами 15 – 20 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит 0 – 2° тепла.
2 января 2026 в 20:15