Live

Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области

Погода 20:15   02.01.2026
Оксана Якушко
Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 3 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют осадки (дождь, мокрый снег), днем ​​местами они будут значительные.

Ожидают налипание мокрого снега, местами гололедицу, метель. На дорогах гололед. Днем возможна облачная погода.
Ветер будет южный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла.

В Харькове ожидают осадки (дождь, мокрый снег) 🌨🌧. Прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах гололедицу.
Ветер южный ожидают, 9 – 14 м/с, с порывами 15 – 20 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит 0 – 2° тепла.

Читайте также: Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
02.01.2026, 16:11
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
Серия взрывов: россияне атаковали жилую многоэтажку в Харькове 2 января
02.01.2026, 14:52
Били двумя ракетами, 5-этажка в Харькове разрушена полностью (обновляется)
Били двумя ракетами, 5-этажка в Харькове разрушена полностью (обновляется)
02.01.2026, 19:01
«Ужасный удар по Харькову» – Зеленский показал последствия российской атаки
«Ужасный удар по Харькову» – Зеленский показал последствия российской атаки
02.01.2026, 15:32
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
02.01.2026, 15:36
Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области
Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области
02.01.2026, 20:15

Новости по теме:

30.12.2025
Снег и 12 мороза. Прогноз погоды на 31 декабря 2025 года в Харькове и области
21.12.2025
Ночью будет идти снег. Прогноз погоды на 22 декабря в Харькове и области
19.12.2025
Ночью и утром туман. Прогноз погоды на 20 декабря в Харькове и области
19.12.2025
Опасный туман накроет Харьковщину вечером 19 декабря и ночью ​​20 декабря
18.12.2025
Туман, изморось, гололед. Прогноз погоды на 19 декабря в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 20:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на субботу, 3 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".