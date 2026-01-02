Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области

Прогноз погоды на субботу, 3 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют осадки (дождь, мокрый снег), днем ​​местами они будут значительные.

Ожидают налипание мокрого снега, местами гололедицу, метель. На дорогах гололед. Днем возможна облачная погода.

Ветер будет южный, 9-14 м/с, с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла.

В Харькове ожидают осадки (дождь, мокрый снег) 🌨🌧. Прогнозируют налипание мокрого снега, а на дорогах гололедицу.

Ветер южный ожидают, 9 – 14 м/с, с порывами 15 – 20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит 0 – 2° тепла.

