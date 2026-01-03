Live

Как будут отключать свет завтра на Харьковщине, рассказали энергетики

Общество 20:45   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Как будут отключать свет завтра на Харьковщине, рассказали энергетики Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Завтра, 4 января, в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений, информируют в АО «Харьковоблэнерго».

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 07:00-10:30; 14:00-21:00

1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 08:00-14:00; 17:30-24:00

5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-23:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

Читайте также: Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 3 января: нашли мать погибшего ребенка, удары РФ
Новости Харькова – главное 3 января: нашли мать погибшего ребенка, удары РФ
03.01.2026, 17:25
Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма
Била своего 19-летнего брата: 25-летней жительнице Рогани грозит тюрьма
03.01.2026, 13:38
В Харькове под завалами могут находиться пять человек (фото/видео)
В Харькове под завалами могут находиться пять человек (фото/видео)
03.01.2026, 12:29
В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными
В течение двух дней на Харьковщине будет опасно. Людям стоит быть осторожными
03.01.2026, 17:26
Трамп подтвердил, что США проводят операцию в Венесуэле, Мадуро в плену
Трамп подтвердил, что США проводят операцию в Венесуэле, Мадуро в плену
03.01.2026, 14:10
Как будут отключать свет завтра на Харьковщине, рассказали энергетики
Как будут отключать свет завтра на Харьковщине, рассказали энергетики
03.01.2026, 20:45

Новости по теме:

01.01.2026
Как будут отключать свет сегодня на Харьковщине – информация энергетиков
29.12.2025
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально
27.12.2025
Графики отключений электричества ввели в Харькове и области 27 декабря
26.12.2025
Как будут отключать свет сегодня, рассказали в «Харьковоблэнерго»
24.12.2025
Как получить грант на солнечные панели: доступное кредитование СЭС в Украине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как будут отключать свет завтра на Харьковщине, рассказали энергетики», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 20:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 4 января, в Харьковской области с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений, информируют в АО «Харьковоблэнерго».".