Live

Як відключатимуть світло завтра на Харківщині, розповіли енергетики

Суспільство 20:45   03.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як відключатимуть світло завтра на Харківщині, розповіли енергетики Фото: АТ “Харківобленерго”

Завтра, 4 січня, на Харківщині з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень, інформують у АТ “Харківобленерго”.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 07:00-10:30; 14:00-21:00

1.2 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30–14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 08:00–14:00; 17:30-24:00

5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-23:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.

Читайте також: Смертельна пожежа у Новобаварському районі: горіла диван та речі, загинула жінка

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Як відключатимуть світло завтра на Харківщині, розповіли енергетики
Як відключатимуть світло завтра на Харківщині, розповіли енергетики
03.01.2026, 20:45
Терехов: фахівці працюватимуть на місці “прильоту” другу ніч поспіль
Терехов: фахівці працюватимуть на місці “прильоту” другу ніч поспіль
03.01.2026, 18:29
Кадрові перестановки продовжуються: на яку посаду висунули Дениса Шмигаля
Кадрові перестановки продовжуються: на яку посаду висунули Дениса Шмигаля
03.01.2026, 15:13
Новини Харкова – головне 3 січня: знайшли матір загиблої дитини, удари РФ
Новини Харкова – головне 3 січня: знайшли матір загиблої дитини, удари РФ
03.01.2026, 17:25
У Харкові під завалами можуть бути пʼятеро людей (фото/відео)
У Харкові під завалами можуть бути пʼятеро людей (фото/відео)
03.01.2026, 12:29
Била свого 19-річного брата: 25-річній мешканці Рогані загрожує в’язниця
Била свого 19-річного брата: 25-річній мешканці Рогані загрожує в’язниця
03.01.2026, 13:38

Новини за темою:

01.01.2026
Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – інформація енергетиків
29.12.2025
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно
27.12.2025
Графіки відключень електрики запровадили в Харкові та області 27 грудня
26.12.2025
Як відключатимуть світло сьогодні, розповіли в “Харківобленерго”
24.12.2025
Як отримати грант на сонячні панелі: доступне кредитування СЕС в Україні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло завтра на Харківщині, розповіли енергетики», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2026 в 20:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 4 січня, на Харківщині з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень, інформують у АТ “Харківобленерго”.".