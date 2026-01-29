Дощ, крижаний дощ, сніг: прогноз погоди по Харкову та області на 30 січня
У п’ятницю, 30 січня, у Харкові та області вночі дощитиме. Вдень йтимуть дощ, льодяний дощ, сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Туман, видимість до 200-500 метрів.
У Харкові вночі та вранці термометри показуватимуть близько 0, вдень – до 4 градусів із позначкою «мінус», повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря протягом доби становитиме від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер південно-східний – 3-8 м/с.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, циклон, який принесе дощ, мокрий сніг та з ними різке похолодання, насувається на Харківську область. Він зайде на територію України з боку Сумщини 30 січня. Протягом дня очікується поступове зниження температури – від 3 градусів тепла до 8 морозу. Помірні опади триватимуть до вечора 31 січня, при цьому стовпчики термометрів опустяться вже до 10-15 градусів зі знаком “мінус”. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожньої обстановки, утворення ожеледиці та зниження видимості.
Читайте також: Льодяний дощ і ожеледиця: небезпечно буде у п’ятницю в Харкові та області
