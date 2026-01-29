Дождь, ледяной дождь, снег: прогноз погоды по Харькову и области на 30 января
В пятницу, 30 января, в Харькове и области ночью будет дождь. Днем будут идти дождь, ледяной дождь, снег и мокрый снег. На дорогах гололед. Туман, видимость до 200-500 метров.
В Харькове ночью и утром термометры будут показывать около 0, днем – до 4 градусов с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха в течение суток составит от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер юго-восточный – 3-8 м/с.
Как сообщала МГ «Объектив», циклон, который принесет дождь, мокрый снег и с ними резкое похолодание, надвигается на Харьковскую область. Он зайдет на территорию Украины со стороны Сумщины утром 30 января. В течение дня ожидается постепенное снижение температуры — от 3 градусов тепла до 8 мороза. Умеренные осадки продлятся до вечера 31 января, при этом столбики термометров опустятся уже до 10-15 градусов со знаком «минус». Такие погодные условия могут привести к осложнению дорожной обстановки, образованию гололеда и снижению видимости.
Читайте также: Ледяной дождь и гололед: опасно будет в пятницу в Харькове и области
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Дождь, ледяной дождь, снег: прогноз погоды по Харькову и области на 30 января», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 20:58;