Дождь, ледяной дождь, снег: прогноз погоды по Харькову и области на 30 января

Погода 20:58   29.01.2026
Елена Нагорная
В пятницу, 30 января, в Харькове и области ночью будет дождь. Днем будут идти дождь, ледяной дождь, снег и мокрый снег. На дорогах гололед. Туман, видимость до 200-500 метров.

В Харькове ночью и утром термометры будут показывать около 0, днем – до 4 градусов с отметкой «минус», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха в течение суток составит от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-восточный – 3-8 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», циклон, который принесет дождь, мокрый снег и с ними резкое похолодание, надвигается на Харьковскую область. Он зайдет на территорию Украины со стороны Сумщины утром 30 января. В течение дня ожидается постепенное снижение температуры — от 3 градусов тепла до 8 мороза. Умеренные осадки продлятся до вечера 31 января, при этом столбики термометров опустятся уже до 10-15 градусов со знаком «минус». Такие погодные условия могут привести к осложнению дорожной обстановки, образованию гололеда и снижению видимости.

Автор: Елена Нагорная
