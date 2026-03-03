Live

Мокрий сніг піде в Харкові: прогноз погоди на 4 березня

Погода   03.03.2026
Оксана Горун
Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, чого очікувати від погоди мешканцям Харкова та області найближчої доби.

За прогнозом, температура повітря продовжить свої переходи через 0°: уночі приморожуватиме, вдень – відтаватиме. Так, у Харкові 4 березня прогнозують вночі 0 – 2° морозу, вдень 2 – 4º тепла. В області розкид температур буде більшим: 0 – 5° морозу вночі та 0 – 5º тепла вдень.

Протягом дня буде сильний вітер – 9 – 14 м/с: спочатку холодний північно-західний, який вдень зміниться на південно-західний.

У всьому регіоні прогнозують опади вдень: мокрий сніг та дощ.

Зазначимо, що перші дні березня в різні роки метеорологічних спостережень давали різні показники температури. Так, 3 березня 1987 року в Харкові було 20,8° морозу, інформують синоптики, а того ж дня у 1995-му повітря вже прогрілося до “квітневих” +11,4°.

Автор: Оксана Горун
