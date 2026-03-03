Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, чего ожидать от погоды жителям Харькова и области в ближайшие сутки.
По прогнозу, температура воздуха продолжит свои переходы через 0º: ночью будет примораживать, днем — оттаивать. Так, в Харькове 4 марта прогнозируют температуру воздуха ночью 0 – 2° мороза, днем 2 – 4º тепла. В области разброс температур будет больше: 0 – 5° мороза ночью и 0 – 5º тепла днем.
В течение дня будет достаточно сильный ветер — 9 – 14 м/с: вначале холодный северо-западный, который днем сменится на юго-западный.
По всему региону прогнозируют осадки днем: мокрый снег и дождь.
Читайте также: Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко
Отметим, что первые дни марта в различные годы метеорологических наблюдений давали совершенно разные показатели температуры. Так, 3 марта 1987 года в Харькове было 20,8° мороза, информируют синоптики, а в тот же день 1995-го воздух уже прогрелся до «апрельских» +11,4°.
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 21:16;