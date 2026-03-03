Live

Мокрый снег пойдет в Харькове: прогноз погоды на 4 марта

Погода 21:16   03.03.2026
Оксана Горун
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил, чего ожидать от погоды жителям Харькова и области в ближайшие сутки.

По прогнозу, температура воздуха продолжит свои переходы через 0º: ночью будет примораживать, днем — оттаивать. Так, в Харькове 4 марта прогнозируют температуру воздуха ночью 0 – 2° мороза, днем ​​2 – 4º тепла. В области разброс температур будет больше: 0 – 5° мороза ночью и 0 – 5º тепла днем.

В течение дня будет достаточно сильный ветер — 9 – 14 м/с: вначале холодный северо-западный, который днем сменится на юго-западный.

По всему региону прогнозируют осадки днем: мокрый снег и дождь.

Читайте также: Мимозовый центр Харькова: как украшают к весенним праздникам сад Шевченко

Отметим, что первые дни марта в различные годы метеорологических наблюдений давали совершенно разные показатели температуры. Так, 3 марта 1987 года в Харькове было 20,8° мороза, информируют синоптики, а в тот же день 1995-го воздух уже прогрелся до «апрельских» +11,4°.

Автор: Оксана Горун
