Live

Показала середній палець біля Дерева надії в Чугуєві: поліція розшукала дівчат

Суспільство 14:32   22.03.2026
Олена Нагорна
Поліцейські розшукали дівчат, які зробили недоречне фото біля символічної інсталяції “Дерево надії” — місця, де сім’ї зниклих безвісти та полонених захисників залишають стрічки з надією на повернення рідних.

Це місцеві мешканки 15 та 18 років, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці інформують, що виявили фото під час моніторингу соцмереж та зареєстрували подію в Єдиному обліку заяв та повідомлень. Дівчата зізналися у скоєному та попросили вибачення за недоречну поведінку. З ними провели роз’яснювальну роботу.

“Поважайте місця пам’яті та символи, що мають особливе значення для суспільства. Кожна стрічка – це чужий біль, надія та очікування повернення рідних”, – наголошують у поліції.

Нагадаємо, Дерево надії у Чугуєві було створене для пам’яті та вшанування воїнів, які зникли, захищаючи Україну. Днями рідні військових 92-ї окремої штурмової бригади, які чекають на повернення героїв додому, пов’язали на дерево чорно-білі стрічки. Після цього була молитва під проводом капелана.

Фото: 92-га ОШБр
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Показала середній палець біля Дерева надії в Чугуєві: поліція розшукала дівчат», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
