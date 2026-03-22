Показала середній палець біля Дерева надії в Чугуєві: поліція розшукала дівчат
Поліцейські розшукали дівчат, які зробили недоречне фото біля символічної інсталяції “Дерево надії” — місця, де сім’ї зниклих безвісти та полонених захисників залишають стрічки з надією на повернення рідних.
Це місцеві мешканки 15 та 18 років, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці інформують, що виявили фото під час моніторингу соцмереж та зареєстрували подію в Єдиному обліку заяв та повідомлень. Дівчата зізналися у скоєному та попросили вибачення за недоречну поведінку. З ними провели роз’яснювальну роботу.
“Поважайте місця пам’яті та символи, що мають особливе значення для суспільства. Кожна стрічка – це чужий біль, надія та очікування повернення рідних”, – наголошують у поліції.
Нагадаємо, Дерево надії у Чугуєві було створене для пам’яті та вшанування воїнів, які зникли, захищаючи Україну. Днями рідні військових 92-ї окремої штурмової бригади, які чекають на повернення героїв додому, пов’язали на дерево чорно-білі стрічки. Після цього була молитва під проводом капелана.
Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2026 в 14:32;