Показала средний палец у Дерева надежды в Чугуеве: полиция разыскала девушек

Общество 14:32   22.03.2026
Елена Нагорная
Полицейские разыскали девушек, которые сделали неуместное фото у символической инсталляции «Дерево надежды» — места, где семьи пропавших без вести и пленных защитников оставляют ленты с надеждой на возвращение родных.

Это местные жительницы 15 и 18 лет, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители информируют, что обнаружили фото в ходе мониторинга соцсетей и зарегистрировали событие в Едином учете заявлений и сообщений. Девушки признались в содеянном и попросили прощения за неуместное поведение. С ними провели разъяснительную работу.

«Уважайте места памяти и символы, имеющие особое значение для общества. Каждая лента — это чужая боль, надежда и ожидание возвращения родных», — подчеркивают в полиции.

Напомним, Дерево надежды в Чугуеве было создано для памяти и чествования воинов, которые пропали, защищая Украину. На днях родные военных 92-й отдельной штурмовой бригады, которые ждут возвращения героев домой, повязали на дерево черно-белые ленты. После этого была молитва под руководством капеллана.

Фото: 92-я ОШБр
Читайте также: Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина

Популярно
Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 марта 2026: какой праздник и день в истории
22.03.2026, 06:00
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
РФ готовится к наступлениям на Харьковщине в ближайшие недели-дни — Трегубов
РФ готовится к наступлениям на Харьковщине в ближайшие недели-дни — Трегубов
22.03.2026, 10:07
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, авиаудар по Осколу
Новости Харькова — главное за 22 марта: успехи СОУ, авиаудар по Осколу
22.03.2026, 14:59
Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина
Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина
22.03.2026, 12:42
Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)
Масштабный пожар произошел утром в частном секторе Харькова (видео)
22.03.2026, 14:53

Новости по теме:

22.03.2026
Показала средний палец у Дерева надежды в Чугуеве: полиция разыскала девушек
22.03.2026
Шел по улице и наступил на неизвестный предмет: на Харьковщине погиб мужчина
22.03.2026
Территорию медучреждения в Великом Бурлуке на Харьковщине атаковали БпЛА
22.03.2026
Военный госпиталь в Харькове теперь будет частично питать энергия Солнца
22.03.2026
Трегубов: погибли ли все россияне в Купянске и как трое «взяли» Куриловку


