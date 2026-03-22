Показала средний палец у Дерева надежды в Чугуеве: полиция разыскала девушек

Полицейские разыскали девушек, которые сделали неуместное фото у символической инсталляции «Дерево надежды» — места, где семьи пропавших без вести и пленных защитников оставляют ленты с надеждой на возвращение родных.

Это местные жительницы 15 и 18 лет, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители информируют, что обнаружили фото в ходе мониторинга соцсетей и зарегистрировали событие в Едином учете заявлений и сообщений. Девушки признались в содеянном и попросили прощения за неуместное поведение. С ними провели разъяснительную работу.

«Уважайте места памяти и символы, имеющие особое значение для общества. Каждая лента — это чужая боль, надежда и ожидание возвращения родных», — подчеркивают в полиции.

Напомним, Дерево надежды в Чугуеве было создано для памяти и чествования воинов, которые пропали, защищая Украину. На днях родные военных 92-й отдельной штурмовой бригады, которые ждут возвращения героев домой, повязали на дерево черно-белые ленты. После этого была молитва под руководством капеллана.