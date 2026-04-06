Харків знову під атакою: увечері 6 квітня в місті вибухи

На Харків близько 19:30 6 квітня розпочався наліт реактивних “шахедів”. У місті чули вибухи.

“Ворог завдав удару по Київському району. Деталі зʼясовуємо”, – написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Тривогу через загрозу “шахедів” у Харкові оголосили вкотре за добу о 18:59. Моніторингові канали інформували про рух у бік міста реактивних БпЛА.

Зазначимо, “прильоти” в Харкові були і вранці, і вдень. Постраждали: 15-річна дівчинка в Основ’янському районі та п’ятеро людей – у Київському, серед них – водій маршрутного автобуса (приліт був поряд із зупинкою транспорту).